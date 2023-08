Tragedia ad Appiano Gentile: un uomo è stato trovato morto nella piscina di casa.

Tragedia ad Appiano: trovato morto nella piscina di casa

I Vigili del fuoco sono stati allertati in via Colombo, dove sono arrivati con due squadre a supporto del 118, per il recupero della salma di un uomo che si trovava all'interno della piscina di casa. Al momento sono in corso valutazioni sulla dinamica. Stando a una primissima ipotesi, l'uomo potrebbe essere caduto ieri, mercoledì 23 agosto 2023, all'interno della piscina, e poi essere annegato. Sul posto anche i Carabinieri.