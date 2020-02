Era scomparso venerdì 31 gennaio 2020 Maurizio Valente, elettricista di 50 anni, residente ad Olgiate Comasco. Solo due settimane fa, insieme al suo gruppo di coscritti aveva contribuito alla donazione per un defibrillatore a Grandate, paese dove era cresciuto.

Lutto a Grandate oggi l’ultimo saluto a Maurizio Valente

L’elettricista 50enne era nato a Como nel 1970, da poco, il 9 gennaio, aveva compiuto gli anni. Dopo aver vissuto a Grandate, nel 2007 si era trasferito ad Olgiate Comasco insieme alla famiglia. Sposato con Sonia, lascia due figli, Veronica e Matteo. Venerdì rientrato a casa dopo l’allenamento in palestra, aveva fatto una doccia e si era messo a letto. Non è servito il massaggio cardiaco tentato dalla famiglia per rianimarlo, è stato improvvisamente stroncato da un infarto.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, a Grandate il funerale dell’uomo. Gremita la chiesa, in tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Valente.