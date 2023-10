Malore ad Albavilla, è morto il 76enne soccorso nei boschi

Malore ad Albavilla: il 76enne soccorso nei boschi è deceduto.

L'episodio era avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 11 ottobre 2023. I Vigili del fuoco erano inizialmente stati allertati per la ricerca di una persona che si trovava in un'area boschiva che conduce all'Alpe del Viceré. L'uomo, un 76enne residente a Muggiò, avrebbe improvvisamente accusato un malore mentre si trovava alla ricerca di funghi insieme al figlio in località Fontana Massera.

L'allarme è stato poi diramato ai soccorsi: l'uomo, infatti, avrebbe improvvisamente accusato un malore di natura cardiaca. Sul posto, in via Partigiana, sono giunti un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo, l'automedica, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Como e l'elisoccorso di Como. Vista anche la zona impervia, è stato allertato l'elisoccorso da Como che ha trasportato il 76enne all'ospedale Fatebenefratelli di Erba: le sue condizioni sono da subito apparse molto gravi e l'uomo, poco dopo il suo arrivo, è deceduto.