Malori nella notte nel comasco SIRENE DI NOTTE

Malori nella notte nel comasco

Paura nella notte per alcuni malori, che hanno richiesto l'intervento dei sanitari. Il primo si è verificato attorno a mezzanotte a Como, in via Achille Grandi, dove a essere soccorso in codice giallo è stata una donna di 74 anni. La quale è stata trasportata per ulteriori accertamenti all'ospedale Valduce di Como.

Malori a Grandate e Novedrate

Altri due malori sono stati registrati a Grandate e Novedrate. Il primo si è verificato attorno alle 6 del mattino sulla statale dei Giovi. Il giovane di 28 anni è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como. Al nosocomio di Cantù è stata invece portata una giovane di 36 anni, che si è sentita male in via Meda a Novedrate. Entrambi sono stati portati in ambulanza in codice verde.