Un'ondata di maltempo eccezionale quella che si è abbattuta questa notte nel canturino e in particolare a Senna Comasco. Proprio qui, in centro paese, un'abitazione ha ceduto alla forza della grandine e due donne sono finite in ospedale. Purtroppo, invece, il cane è deceduto.

Maltempo a Senna Comasco: due donne ricoverate, morto il cane

Una notte a dir poco movimentata nel Canturino, soprattutto a Senna Comasco, dove il vento, la pioggia e la grandine hanno messo a dura prova campi, infrastrutture e abitazioni del territorio. In centro paese, in via Roma, una casa ha ceduto sotto la forza spropositata del maltempo: due donne, di 90 e 60 anni, sono finite in ospedale. Mentre la prima è sotto osservazione, le condizioni della 60enne sarebbero più gravi.

Nel disastro che ha colpito la famiglia ha perso la vita il cane domestico.