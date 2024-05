Maltempo: crolla un pezzo di strada ad Albese

Maltempo: ad Albese crolla un pezzo di strada. E' successo in via Ai Monti: è ancora in corso l'intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Vigili del fuoco ancora sul posto

I Vigili del fuoco sono stati allertati nella tarda mattinata di oggi, 16 maggio 2024, per il cedimento di un pezzo di strada in via Ai Monti, nei pressi di un agriturismo. La frana è stata causata dalle incessanti piogge degli ultimi giorni, che su tutto il territorio non sembrano voler dare tregua: l'allerta arancione su tutta la Regione è stata prorogata anche per il pomeriggio.

Ad Albese, oltre ai Vigili del fuoco si è portato sul luogo della frana anche il primo cittadino Carlo Ballabio per le valutazioni sull'entità della frana. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito per permettere lo svolgimento della messa in sicurezza.