Maltempo nel Comasco 50 interventi per i Vigili del fuoco FOTO

All’alba sul Comasco, a partire dalle 4.30, si è abbattuta una forte tempesta di pioggia e grandine.

Maltempo nel Comasco 50 interventi per i Vigili del fuoco

I pompieri sono intervenuti per diversi allagamenti e tagli di piante pericolanti sulla strada. In particolare le zone più colpite sono state quella tra Mozzate, Appiano Gentile, Erba e Canzo. A Canzo si segnala anche un piccolo smottamento. Il lavoro continua anche in mattinata, al momento (0re 8.30), risultano in coda altre 30 richieste di intervento per danni d’acqua.

(Nelle foto l’intervento in località Visino, comune di Valbrona)

