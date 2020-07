Temperature in picchiata: forti temporali sul Comasco che nella primissima mattinata si sono abbattuti con particolare forza con diversi interventi dei Vigili del Fuoco. Come mostra la cartina del Centro Meteorologico Lombardo il nostro territorio è nel pieno della “zona del ciclone”.

Maltempo nel Comasco: le previsioni per le prossime ore

Secondo l’esperto meteo Christian Brambilla una perturbazione in arrivo dall’Europa Nord/occidentale sta formando un minimo depressionario sul mar Ligure portando aria più fresca in quota che si scontra con quella calda ed umida presente sul nord Italia. Nella giornata di oggi, venerdì 24 luglio, non sono esclusi “possibili allagamenti lampo (cantine, box, sottopassi), forti raffiche di vento (50/60km/h), gradine di piccole/medie dimensioni nella provincia di Lecco e in quelle di Monza, Como, Milano, Varese, Brescia e Mantova”. Come detto una prima ondata di tempo fortemente perturbato si è già attivata questa notte dapprima sulle prealpi e pedemontana centro/occidentali con locali temporali di forte intensità. Stamattina la perturbazione sta interessando le pianure centro/occidentali, e più tardi sposterà nelle zone di pianura centro/orientali.

“Durante la mattina sulle zone Nord/occidentali i cieli ritorneranno soleggiati per poi passare alla seconda ondata temporalesca nel primo/meta pomeriggio, che si sposterà rapidamente da metà/tardo pomeriggio sulle zone di pianura centrali e sud/orientali. Anche in questo caso nelle altre aree piogge meno intense e meno estese. Durante la serata di oggi fenomeni residui solo nelle zone confinali con il Veneto (Garda, Mantovano, Valcamonica). Temperature massime in sensibile calo tra i 23/25 gradi nelle zone centro/occidentali, tra 25/26 gradi nelle aree sud ed orientali”.

E il week end?

Sabato e domenica: cieli soleggiati o poco nuvolosi, temperature in rialzo su valori estivi di 30/32 gradi.