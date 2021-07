Maltempo nel Comasco, il punto: Lariana chiusa a Blevio, Regina a Laglio

Il punto della situazione dopo una giornata di grandi disagi a causa del maltempo. A seguito di tavolo tecnico di coordinamento in Prefettura.

Maltempo nel Comasco, il punto

La Strada Provinciale 𝗟𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡𝗔 (583) resta chiusa all’altezza del comune di Blevio. Non sono ancora finiti i lavori di ripristino. E' presente un presidio fisso di sbarramento in piazza Amendola. Il Comune di Blevio sulla propria pagina ufficiale comunica di non avventurarsi nemmeno a piedi per non intralciare i lavori e per motivi di sicurezza e aggiorna sui lavori di ripristino.

IL PUNTO DA BLEVIO

La Strada Statale 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗡𝗔 (340) è chiusa e transitabile solo fino a Laglio. E' chiuso anche il Valico di Maslianico.

LA SITUAZIONE A LAGLIO

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le chiusure dei tratti Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como verso Lainate e Como Centro-Chiasso verso Chiasso mentre i ponti sul Breggia, al confine con Cernobbio, sono aperti al transito ai soli residenti.

Dalla Polizia Locale di Como ricordano: "Evitate il transito non strettamente necessario. Non sostare sui ponti né transitare sulla riva. Le previsioni meteo prevedono ancora criticità nelle prossime ore. Si rinnova l'invito a non uscire di casa se non strettamente necessario. Non intralciare le operazioni dei mezzi di soccorso. Non avventurarsi nei luoghi a rischio, né laddove si sono verificati allagamenti e smottamenti".