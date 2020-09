Maltempo: pali pericolanti, strada chiusa verso Baragiola

Maltempo: la conta dei danni prosegue e il Comune chiude la strada che conduce alla frazione di Baragiola.

Maltempo, ordinanza di chiusura di via Carducci

Non solo piante crollate a causa del forte vento e della pioggia battente. In via Carducci alcuni pali della Telecom non hanno resistito alla mattinata di maltempo, incrinandosi e provocando una situazione di pericolo per chi transita. Come fa sapere il sindaco Simone Moretti, il Comune ha deciso di chiudere la strada nel tratto in direzione Baragiola. “Entro sera sarà firmata l’ordinanza”, precisa il primo cittadino.

Ancora un crollo nel parco di Villa Peduzzi

Tra i danni provocati dalla mattinata da incubo, anche il crollo di parte di un faggio nel parco comunale di Villa Peduzzi. Un grande ramo è caduto a terra, praticamente nello stesso punto in cui si era verificato un problema simile lo scorso 30 luglio. Cedimenti anche nel parco Boselli e nella zona della Pineta. Probabilmente i parchi pubblici resteranno chiusi per un paio di giorni, così da verificare al meglio la situazione ed evitare rischi.