Maltempo sul Comasco: allagamenti, alberi caduti e fiumi esondati

Dopo una nottata di maltempo, con i temporali che imperversano anche questa mattina (martedì 31 ottobre 2023), il territorio comasco si è svegliato nel più completo caos: strade allagate, traffico bloccato, alberi caduti, macchine schiacciate, fiumi esondati, treni completamente fermi e il Lago di Como sotto attenta osservazione.

Situazione che ha chiamato agli straordinari i Vigili del fuoco, le varie protezioni civili e le Forze dell'ordine. Infatti, solo questa mattina i pompieri sono stati chiamati a intervenire su una 50ina di interventi per danni d'acqua e tagli pianta nei comuni del canturino e sono ancora in sospeso altri interventi minori.

Si ricorda che per qualsiasi emergenza è disponibile il numero 112.

Canturino

Uno dei primi interventi espletati questa mattina dai Vigili del fuoco è stato l'incidente in via Risorgimento a Cassina Rizzardi dove un'automobile è stata colpita dalla caduta di una pianta. Sono ancora in corso gli interventi in via Scalabrini a Fino Mornasco, in via Galvani a Casnate e a Cermenate dove si segnalano piante cadute. Sul posto i Volontari del Lario che dalle 5 del mattino fino alle 9 hanno dovuto espletare una decina di interventi di soccorso o messa in sicurezza. Interventi anche a Cascina Amata per la Protezione civile di Cantù: qui si segnalano allagamenti di cantine e case.

Infine, impressionanti le immagini che arrivano anche da Cantù, in particolare da via Brianza dove il traffico risulta difficoltoso a causa dell'esondazione della roggia.

Marianese

Anche nella vicina Mariano Comense e nei Comuni a lei circostanti si segnalano numerosi interventi dei Vigili del fuoco e della protezione civile. Alla scuola Don Milani di Mariano l'entrata principale risulta allagata e gli studenti per entrare nell'edificio hanno dovuto utilizzate l'entrata della segreteria.

A Cabiate invece il torrente Terrò è esondato creando non pochi problemi alle abitazioni vicine al suo passaggio sotto la strada: si segnalano case allagate e macchine che devono fare i conti con l'acqua alzatasi spropositatamente al di sopra del livello normale del torrente. In posto ci sono i Vigili del fuoco e la Protezione civile che stanno operando non solo sulla via sopracitata, ma per gran parte delle strade in paese.

Queste le immagini che arrivano da Cabiate:

La zona dell'esondazione

Interventi in corso anche per la Protezione civile di Arosio dove nelle prime ore della mattina il sottopasso in prossimità del supermercato U2 risultava allagato. Secondo le ultime informazioni ora la situazione sarebbe sotto controllo. Non così, invece, a Inverigo dove sempre la Protezione civile arosiana è intervenuta con le autopompe alla Cascina Cattafame.

A Carugo è esondata la Roggia in via Piave, per circa due ore il livello dell'acqua non ha accennato ad abbassarsi. La Protezione civile di Carugo è intervenuta con dei sacchi di sabbia. Qualche allagamento anche in paese. Al momento non sembrano esserci grossi danni.

Erbese

Nell'erbese arriva un video che potrebbe essere utilizzato come cartina tornasole della quantità d'acqua caduta durante la notte e la mattinata di oggi: la cascata della Vallategna ad Asso è in piena come non si vedeva ormai da tempo. Una piena che per ora non ha causato danni.

Olgiatese

Nell'Olgiatese non si segnalano grossi problemi relativi al maltempo, solo la piena del torrente Lura e del torrente Fossato a Lurate Caccivio.

Circolazione ferroviaria bloccata

Anche la circolazione ferroviaria non se la passa benissimo dopo le forti piogge di questa notte. Sul sito di Trenord si legge: "A causa delle avverse condizioni metereologiche l'infrastruttura ferroviaria tra le stazioni di Asso e Seveso ha subito danni, provocando la sospensione della circolazione ferroviaria". A essere colpite dalla sospensione sono in particolare la Asso Seveso Milano e la Mariano/Camnago Seveso Milano su cui la circolazione é particolarmente critica. I pendolari però registrano pesanti ritardi - nell'ordine dei 45 minuti, anche sulla Chiasso Como Seregno Milano.

La Milano Meda

Dalle notizie sul traffico anche la Milano Meda risulta essere quasi bloccata a causa dell'esondazione del Seveso.

Il Lago di Como

Dopo l'allerta di settimana scorsa, il Lago di Como rimane ancora osservato speciale per il rischio di esondazione in piazza Cavour.