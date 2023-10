Smottamento ad Alserio: rami e fango invadono una casa

Continua ad aggiornarsi il bollettino dei danni causati dal maltempo di questa notte e di questa mattina, martedì 31 ottobre 2023. Ad Alserio i Vigili del fuoco sono intervenuti per portare il loro aiuto a una famiglia che si è vista cadere addosso alla propria casa uno smottamento di fango e rami.

Le conseguenze

I pompieri si sono diretti in via per Alserio dove a ridosso di un'abitazione in area privata l'acqua caduta durante la notte ha dato vita a una piccola frana di terreno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti dell'abitazione.