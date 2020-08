Maltempo sul Comasco: lieve frana a Tavernerio.

Maltempo sul Comasco: lieve frana a Tavernerio

La pioggia è caduta incessantemente sull’Erbese questa mattina, domenica 16 agosto 2020. Tra i Comuni più colpiti per il flusso di precipitazioni quello di Merone. Ad avere avuto qualche problema tra allagamenti e tombini saltati è stato Tavernerio, in particolare in via Liberazione e via Battisti.

C’è stato anche uno smottamento vicino a San Fereolo: una massa di terra è franata. La situazione però sarebbe sotto controllo. A monitorare il posto c’è infatti il gruppo di Protezione Civile del paese.

Per le vostre segnalazioni giornaledicomo@gmail.com