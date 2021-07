Maltempo nell'Olgiatese: torrente Lura in piena, chiuso il ponte Sant'Ambrogio. Esondazione a Uggiate

Maltempo, nell'Olgiatese strade chiuse, allagamenti e disagi a Olgiate Comasco, Ronago, Uggiate Trevano e Beregazzo con Figliaro. A Lurate Caccivio chiuso in mattinata il ponte in via Sant'Ambrogio.

Maltempo, ancora danni e disagi

Intervento precauzionale, dopo giorni di violenti temporali e la mattinata odierna in cui la violenta precipitazione ha ingrossato ancor più le acque del torrente che attraversa Lurate Caccivio. Chiuso il ponte nella frazione di Lurate, nel tratto di via Sant'Ambrogio: la furia del torrente ha portato l'acqua a lambire la sede stradale. La situazione viene costantemente monitorata dal Comune, alla fine è stata presa la decisione di impedire il transito ai veicoli.

A Bulgarograsso invece con il Lura in piena, il sindaco ha emesso un'ordinanza che chiude al transito di veicoli e pedoni la via Sant'Anna nel tratto compreso tra il civico 2 e l'omonima chiesa. Chiusa anche la via di collegamento tra via Sant'Anna e via Battisti.

Esondazione in Val Mulini

Mattinata di interventi, con notevole impegno per i Vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia locale a Uggiate Trevano e a Ronago. In particolare, colpita la Val Mulini, dove il torrente Faloppia è esondato allagando strada provinciale e campi circostanti.

Esondazione a Uggiate Trevano

Esondazione anche a Uggiate Trevano al valico Ponte Faloppia. Ecco le immagini dell'acqua che sta sommergendo tutto.

