Maltempo, Vighizzolo di nuovo sott'acqua: residenti esasperati

E' rimasto bene impresso l'uomo che poche settimane fa, con via Toti a Vighizzolo trasformata in un torrente dalle incessanti piogge, si era armato di materassino gonfiabile e costume e si era messo ironicamente a rilassarsi per strada. Quella giornata aveva portato non pochi danni ai residenti e alle attività commerciali invase dall'acqua. Situazione che si è puntualmente ripetuta ieri sera e questa notte durante il forte temporale che si è abbattuto dalle 20.30 circa sul Canturino e sull'Erbese.

Così in poche ore via Tagliamento si è trasformata in un fiume che ha allagato cantine, garage e negozi. "Davvero non ne possiamo più, ad ogni temporale ci ritroviamo in questa situazione - commenta un residente, Rocco Lettieri - Siamo tutti senza parole e il comune non fa niente. Hanno realizzato le vasche di contenimento ma da noi il problema arriva da piazza Fiume. Ed ora tutti noi siamo di nuovo qui a lavorare per pulire e far asciugare", con il prezioso aiuto dei volontari della Protezione Civile.

