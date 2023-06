Continua imperterrita la Compagnia dei Carabinieri di Cantù, insieme a tutte le sue stazioni e alla tenenza di Mariano Comense, nel portare avanti il controllo del territorio. Negli ultimi giorni i militari hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia, hanno ritirato la patente di guida ad un 62enne sotto gli effetti dell'alcool, hanno arrestato un ragazzo per concorso in rapina e molto altro.

Maltrattamenti in famiglia, guida in stato di ebbrezza, concorso in rapina: tutti gli arresti dei Carabinieri

Ecco tutte le operazioni portate a termine dall'Arma:

I militari della tenenza di Marinano Comense, hanno rintracciato e incarcerato un 43enne pregiudicato, poiché deve scontare una pena di due anni e mezzo di carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel 2014. Sempre gli stessi militari, nel corso di un’altra attività di controllo del territorio, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 62enne, poiché in seguito ad un sinistro stradale, veniva sottoposto all'alcool test rivelando un tasso alcolemico di 2,05 g/l. Come provvedimento gli è stata ritirata la patente ritirata.

I militari della stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, hanno incarcerato un 21enne, pregiudicato, poiché deve scontare una pena di più di tre anni per concorso in rapina, reato commesso nel 2022.

I militari della stazione Carabinieri di Cermenate, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, un 48enne, straniero e pregiudicato. Il 48enne, verso le 21 di una sera di fine maggio, si trovava in forte stato di alterazione in seguito ad una lite avuta con un vicino di casa, in seguito all’intervento da parte dei militari cermenatesi, si rifiutava di fornire le proprie generalità ed assumeva un atteggiamento oltraggioso e minaccioso.

I militari della stazione Carabinieri di Cantù, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, un 24enne con precedenti di polizia, poiché durante un controllo alla circolazione stradale, si rifiutava di sottoporsi all’alcool test. Come provvedimento gli veniva ritirata la patente di guida.

I militari della stazione Carabinieri di Fino Mornasco, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per violazione della legge sull’immigrazione, un 31enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con personale in divisa ed in borghese.