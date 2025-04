Maltrattava l’ex compagna, arrestato un 56enne

I Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 56enne del posto.

Maltrattamenti alla ex

Il provvedimento è stato richiesto dai militari dell’Arma a seguito dei reiterati pedinamenti che poneva in essere nei confronti della ex compagna 47enne, non avendo accettato la fine della relazione. La donna, lo scorso 28 febbraio aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Appiano. Tra l’altro, nonostante fosse stato emesso anche un provvedimento di ammonimento del questore, l’uomo ha continuato a seguire la compagna, tant’è che lo scorso 7 marzo, dopo essersi appostato sotto casa, l’ha incontrata cercando di strapparle il cellulare. Risaliva poi a bordo della propria auto e dopo averla minacciata, ripartendo apriva la portiera colpendo la donna al petto, causandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Denuncia, poi arrestato il 56enne

La stessa sera (7 marzo), la vittima integrava la denuncia ai Carabinieri. I militari, ottenuto il richiesto provvedimento cautelare, lo hanno rintracciato a Busto Arsizio dove si era trasferito e lo hanno poi tradotto presso la Casa Circondariale “Bassone” di Como.