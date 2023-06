Maturità al Pessina, bene la prima prova: la parola agli studenti

La giusta tensione, un pizzico di paura ma anche il primo sospiro di sollievo dopo aver appoggiato la penna al termine della prima prova di maturità. Sono tante le emozioni vissute dagli studenti e dalle studentesse del Pessina di Appiano Gentile, questa mattina, mercoledì 21 giugno.

Maturità, terminata la prima prova

Per quanto riguarda la tipologia A, gli autori scelti sono stati Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia.

Le tre tracce per il tema argomentativo, invece, si basavano su testi del divulgatore Piero Angela, della giornalista Oriana Fallaci e del partigiano Federico Chabod. Per quanto riguarda l'attualità, infine, un articolo di Marco Belpoliti su WhatsApp e l'attesa e la lettera aperta al ministro Bianchi sull'esame di maturità.