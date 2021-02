Medico calato col verricello dall’elicottero

Medico dell’elisoccorso calato col verricello dall’elicottero del 118 per un intervento di emergenza in un ufficio della Reale Mutua Assicurazioni ad Appiano Gentile.

Intervento di soccorso pochi minuti dopo mezzogiorno in via Grilloni, per un malore. Risulta coinvolta una donna di 50 anni di Veniano: accusato un forte mal di testa, la donna è diventata cianotica. Immediatamente sono intervenuti i colleghi, anche con le manovre rianimatorie. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Appiano Gentile, l’elisoccorso e un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio. I soccorritori sono intervenuti in codice rosso, un medico è stato calato col verricello dall’elicottero. Presenti anche due Carabinieri forestali.

Non potendo atterrare in centro, dall’elicottero è stato calato un medico in piazza Libertà, distante pochi metri dal luogo del malore. A quanto risulta, la 50enne è stata trasportata all’ospedale di Varese.