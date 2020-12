L’abbondante nevicata di ieri, venerdì 4 dicembre 2020, ha provocato disagi in vari paesi dell’Olgiatese.

Mensa in tilt a causa della neve: in soccorso arriva la trattoria

Il problema più significativo è stata l’impossibilità di raggiungere le scuole da parte della ditta incaricata del servizio di refezione scolastica. Necessarie soluzioni di emergenza: il Comune di Olgiate Comasco è corso ai ripari acquistando panini imbottiti e frutta da consegnare agli alunni iscritti alle mense. Per 150 scolari della primaria di via San Gerardo, invece, è arrivata in soccorso la trattoria «La Vigna» di via Luraschi.

