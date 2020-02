Mercato di Forte dei Marmi: in tanti in centro Erba FOTO

In tanti a Erba per il Mercato di Forte dei marmi, allestito lungo corso XXV aprile e via Dante. Complice la bella giornata sono stati davvero molti coloro che hanno scelto di fare una passeggiata tra le belle bancarelle del mercato più famoso e apprezzato.

Shopping per l’intera giornata di domenica 9 febbraio

Il mercato di Forte dei marmi resterà a Erba fino alle 19 e per l’occasione il centro di Erba è chiuso al traffico. Per questo anche tante famiglie hanno deciso di trascorrere la giornata di domenica per le vie di Erba. Alcuni commercianti hanno colto l’opportunità del mercato di Forte dei Marmi per tenere aperte le proprie attività.