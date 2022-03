Mercato in piazza Libertà, il trasloco martedì 5 aprile

Appiano Gentile

Disguidi permettendo gli ambulanti torneranno nella loro storica collocazione.

Il mercato torna in piazza Libertà: martedì 5 aprile dovrebbe essere il giorno del trasloco, disguidi permettendo.

Mercato in piazza e in via Marconi

La notizia positiva, dopo un incontro tra Confesercenti, Confcommercio, alcuni rappresentanti degli ambulanti e l’Amministrazione comunale, è emersa mercoledì 16 febbraio. Da allora sono passati poco meno di due mesi, giusto il tempo per permettere al Comando di Polizia locale di definire importanti dettagli. Il nodo principale da sciogliere, infatti, riguardava principalmente la sistemazione della sessantina di ambulanti che, rispetto al passato, troveranno spazio sia in piazza Libertà sia nel vecchio parcheggio di via Marconi. Quarantacinque, quelli non alimentari, saranno dislocati in piazza, in via Grilloni e in via Marconi. Gli altri 14 nel primo parcheggio di via Marconi. A darne conferma è il comandante Danilo Bruschetta.