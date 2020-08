Nella serata di ieri, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Cantù, hanno effettuato un servizio straordinario nella città di Cantù, finalizzato al controllo del rispetto della normativa in materia di assembramenti e contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il servizio è stato effettuato in occasione del “mercoledrink”.

Mercoledrink a Cantù 12 sanzioni per assembramenti e multe a tre esercizi commerciali

C’è stata la partecipazione di 19 operatori suddivisi in otto equipaggi. L’attività in argomento ha portato al conseguimento dei seguenti risultati: sono state controllate 63 persone e 9 attività commerciali, sono stati elevate 12 sanzioni ad altrettante persone per violazione delle disposizioni in materia di assembramento e tre attività commerciali sono state sanzionate, per violazione della normativa anticovid. Nei confronti di un esercizio pubblico è stata disposta la misura cautelare della chiusura per due giorni. Previsti ulteriori controlli nel corso dei prossimi giorni nel capoluogo ed in provincia.

