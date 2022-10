Era scomparso da sabato mattina, dopo essere rientrato a casa dalla spesa all'MD di via per Alzate, Michele Bredice, cinquantenne residente a Fecchio. Dopo due giorni di ricerche e senza sue notizie, oggi, martedì 18 ottobre 2022, il lieto fine: Bredice è stato ritrovato a Pesaro.

Michele Bredice è stato ritrovato a Pesaro, nell'hotel dov'era stato quest'estate

Tirano un sospiro di sollievo i familiari e i conoscenti stretti di Michele Bredice, cittadino canturino che non rientrava a casa da sabato mattina. Quel giorno si era diretto, come di consueto, all'MD di via per Alzate, a pochi passi dalla sua abitazione, per fare la spesa, ma una volta fatta l'ha lasciata davanti alla porta di casa non facendovi più ritorno. Da quel momento sono iniziate le ricerche con un po' di preoccupazione: Michele era senza cellulare e senza medicine.

Domenica sera, infatti, era arrivata una segnalazione: qualcuno lo aveva visto in zona Parco del Bersagliere sabato pomeriggio. Massimo Bianchi, presidente della Protezione Civile di Senna Comasco, dove lavora fianco a fianco con il cognato di Michele Bredice, si era messo a disposizione per andare a cercarlo e proprio domenica sera, insieme ai Carabinieri di Cantù, ma senza risultati.

Oggi, però, la chiamata che tutti aspettavano: direttamente da Pesaro il proprietario dell'hotel dove Michele Bredice aveva passato le vacanze estive lo ha visto nei pressi dell'edificio e ha subito avvisato i familiari.