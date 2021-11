Morto in Senegal mentre faceva volontariato, l'associazione I Bambini di Ornella: "Era diventato il suo progetto di vita"

Sono giorni di profondo lutto e commozione a Montorfano e a Como per la scomparsa di Gianpietro Frigerio. Era presidente dell'associazione di volontariato I Bambini di Ornella a Como. L'uomo, 67 anni, che era stato anche sindaco a Montorfano, è morto in Senegal dopo un malore.

Così scrivono dall'associazione I Bambini di Ornella:

"Da pochi giorni Gianni si trovava in Senegal per dare una mano negli ultimi lavori di rifinitura e per assistere alla inaugurazione della nuova scuola materna nel villaggio di Daga Dialaw, intitolata alla sua benefattrice Denise Latini di Colle Val d’Elsa. Era tornato in Senegal, come spesso faceva negli ultimi anni, per seguire da vicino l’attività della nostra associazione e per sostenere di persona il nostro impegno sul luogo, portato avanti insieme a Severino Proserpio e ad Angelo Agnisola. Gianni amava il Senegal, una nazione che era diventata per lui un progetto di vita. Un progetto di vita che, come presidente della nostra associazione, diffondeva con un forte entusiasmo, riuscendo a contaminare le persone che gli passavano accanto. Una tragica perdita, ciao Gianni".