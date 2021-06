Mostra artistica in piazza: successo per l'evento della "Carlo Linati"

Buon riscontro per la mostra artistica in piazza Libertà ad Appiano Gentile organizzata dall'associazione culturale "Carlo Linati".

Mostra artistica: c'è tempo fino alle 18

C'è ancora tempo, fino alle 18 di oggi, domenica 13 giugno, per ammirare le opere esposte grazie all'impegno del sodalizio presieduto da Dino Vullo. Vari i partecipanti e i visitatori, tra loro anche i membri del del Circolo Culturale Dialogo, tra i quali la presidente Mari Bernasconi. Il vicepresidente Manrico Zoli è stato invitato, come critico d’arte, al discorso d’apertura. L’esposizione, in corso, chiuderà alle 18.30.