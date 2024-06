Muore a soli 45 anni l'ex comandante del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Cantù

Lutto nell'Arma dei carabinieri per l'improvvisa morte dell'ex comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Cantù, Diego Bonavera, 45 anni, originario di Diano Marina (Imperia). Aveva ricoperto il ruolo dal 2018 all'agosto del 2023.

Diego Bonavera lascia moglie e due figli

Si è spento ieri, martedì 18 giugno 2024, al Policlinico Monza di Alessandria, dove era stato ricoverato a seguito di un malore improvviso. Ad annunciare la prematura morte del maggiore Bonavera, che attualmente ricopriva il ruolo di comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Alessandria, incarico assunto lo scorso anno, sono stati la moglie Nunzia, i figli Christian e Annalaura, il papà Walter con Mariarosa, la mamma Wanda. I funerali saranno celebrati giovedì 20 giugno alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Diano San Pietro (sempre in provincia di Imperia).

La sua carriera

Bonavera era nell'Arma dei carabinieri da 24 anni, dal settembre del 2000. E qui ha fatto tutta la trafila, scalando la scala gerarchica che l'ha portato a diventare ufficiale (sottotenente) nel 2018 e in soli sei anni a raggiungere il grado di maggiore. Fino al 2023 era stato comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Cantù. In precedenza era stato in servizio anche al comando provinciale di Imperia, oltre a Fabrosa Soprana, Mondovì e Alassio.