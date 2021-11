in edicola

Il primo cittadino Giovanni Pagani, vittima di episodi allarmanti.

Una vettura sospetta sotto casa in diverse ore del giorno. All’interno una figura chiacchierata e nota in città: vestito di tutto punto, fermo ad aspettare.

'Ndrangheta a Como: la rivelazione inquietante del sindaco di Appiano

Sono episodi inquietanti quelli raccontati dal sindaco di Appiano Gentile, Giovanni Pagani, all’indomani degli arresti per mafia che hanno coinvolto la nostra provincia. Episodi inquietanti che, se portati alla ribalta, non soltanto permettono di fare luce sui metodi utilizzati dagli ’ndranghetisti per intimidire e gettare nel silenzio ma anche di sensibilizzare la popolazione.

