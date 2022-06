Nesso, viene colto da un malore in baita: grave un 59enne.

Nesso, viene colto da un malore in baita: grave un 59enne

Grande paura questa mattina, sabato 25 giugno 2022, in località Pian del Tivano a Nesso. Un uomo di 59 anni, che si trovava in una baita in montagna in una zona impervia, è stato improvvisamente colto da un malore. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono attivati per raggiungere l'uomo. Sul posto, intorno alle 9.30, si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Como e gli gli specialisti del gruppo Saf che lo hanno recuperato e affidato alle cure dei sanitari. Presenti un'ambulanza della Sos di Canzo e l'elisoccorso di Como: l'uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso, la massima urgenza, in ospedale.