Nicole e la mamma bloccate in Florida da cinque mesi, tra 15 giorni un nuovo intervento per la piccola

Impossibile dimenticarsi di Nicole. La sua storia aveva commosso tutti. La bambina canturina è nata con una rarissima malformazione alla gamba destra. Nel 2018 era scattata una gara di solidarietà per permettere a lei e la mamma di stare tre mesi e mezzo in Florida per una prima operazione al Paley Institute. A fine 2019 la bimba e la mamma sono nuovamente tornate negli Stati Uniti per continuare il percorso della piccola. Ad aprile avrebbero dovuto tornare in Italia, purtroppo però le misure di contenimento anti-covid le hanno tenute bloccate.

A dare aggiornamenti sulla situazione è la pagina Facebook, Acma Alleanza Contro Le Malformazioni Degli Arti. In un post viene spiegato che tra pochi giorni la bambini dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento. Per lei e la mamma, lontano da casa ormai da cinque mesi, il periodo è davvero stressante.

Tra quindici giorni, nuovo intervento per Nicole con rimozione dei fissatori a femore e tibia.

Tutto sta procedendo per il meglio, una volta a settimana facciamo fisioterapia di consolidamento delle ossa con Kaela, al Paley Institute.

A casa, togliamo la barra di unione tra i fissatori per permetterle di muovere e rinforzare la muscolatura.

Questo è un periodo particolarmente stressante per Nicole e Sabrina, non possono uscire per il tempo piovoso in questo periodo, per il Covid19, perché per Sabrina uscire con Nicole da sola è problematico. Stanno aspettando con ansia che riaprano i voli tra Italia e America, così da permettere a papà Felice di raggiungerle. 5 mesi senza i famigliari, con la fisioterapia, gli imprevisti, l’annullamento del volo di ritorno, il trasloco, gli spostamenti in auto, affrontati da Sabrina, da sola, non sono stati facili. È una donna con una forza sorprendente, ma chiunque verrebbe messo alla prova da tutto ciò che ha subito lei. Forza Sabrina, forza Nicole, vi siamo accanto, puntate dritte verso l’obiettivo”.