Nuova edizione per #scattalestate, il concorso fotografico Enerxenia per rilanciare il turismo

Acel Energie/Enerxenia, marchi del gruppo Acsm Agam propongono la nuova edizione di #scattalestate, il concorso fotografico aperto a tutti pensato per valorizzare gli scorci più suggestivi o nascosti delle province di Lecco, Como, Monza Brianza, Varese, Venezia, Sondrio in cui opera il gruppo Acsm Agam. Un’occasione di rilancio del turismo e dell’indotto dopo le limitazioni della pandemia.

Nuova edizione per #scattalestate

Il concorso, volto a valorizzare le bellezze delle nostre regioni, è aperto a tutti. Comincia con il week end del 19 giugno, alla viglia della data simbolica del 21. Basterà pubblicare sulla propria pagina personale Facebook o Instagram una o fino a tre foto di uno scorcio artistico o paesaggistico delle aree indicate. Il concorso terrà banco per tutta l’estate 2020: sino al 20 settembre. Attraverso le immagini che verranno postate con l’hashtag #scattalestate, con l’indicazione “io partecipo”, della località e del tag alla pagina di riferimento (a scelta tra @acelenergie, @enerxeniaenergia, @aevvenergieofficial), si verrà a formare un social wall: www.scattalestate2021.it

“Generare valore per il territori e le comunità locali è la mission del nostro Gruppo – ha sottolineato il presidente di Acsm Agam, Marco Canzi – e non si limita alle forniture e ai servizi: il nostro radicamento pratica i principi della responsabilità sociale di impresa e un’iniziativa quale Scattalestate può concorrere al rilancio e rimettere in moto le energie positive e l’indotto”.

"Mettiamo a disposizione del nostro territorio le nostre risorse non solo economiche ma anche emotive e professionali. la nostra è una piccola spinta a una macchina si sta rimettendo in moto - ha commentato l'amministratore delegato di Acel/Enerxenia Giovanni Perrone - Fare i turisti a casa propria è una scelta vincente. Non è un'iniziativa solo per i nostri clienti ma aperta a tutti e gratuita. Le opere fotografiche che hanno vinto la scorsa edizione sono state esposte per tutta la primavera a Villa Monastero. Lancio un invito alle istituzioni: noi abbiamo tanto materiale, chiunque abbia un palazzo che voglia esporre queste opere sono a vostra disposizione, chiunque voglia prenderle in carico è il benvenuto. Le opere vincitrici di quest'anno saranno invece esposte a Immagimondo a Lecco che si terrà a fine estate".

Il concorso si dividerà in tre step: dal 19 giugno al 21 luglio, dal 22 luglio al 21 agosto e dal 22 agosto e al 21 settembre. I partecipanti potranno pubblicare un massimo di tre fotografie. Saranno determinati 5 finalisti per ogni periodo, quindi 15 in totale che verranno premiati. In palio una macchina fotografica, un pacchetto stampa per le fotografie e buoni carburante. Ci sarà infine un super-vincitore che verrà premiato con un weekend omaggio in una delle province in cui opera Acsm Agam.