Nuova illuminazione per la rotatoria sulla provinciale

Martedì 21 luglio l'intervento di demolizione della torre faro e le modifiche alla viabilità.

Migliore illuminazione e maggiore sicurezza alla rotatoria tra la statale Briantea e la provinciale Lomazzo-Bizzarone in territorio di Olgiate Comasco.

Il potenziamento

Come precisa il sindaco Simone Moretti, la rotatoria tra la Lomazzo-Bizzarone e la Briantea ha una nuova illuminazione. “Più luce, molto meno consumi, meno impatto ambientale (si illumina la strada e non il cielo”.

I lavori

Per la giornata di domani, martedì 21 luglio, è previsto l’intervento di demolizione della torre faro. Un’apposita ordinanza della Polizia locale definisce la modifica alla viabilità nella fascia oraria dalle 6 alle 15.