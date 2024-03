Nuova sede Cisl, ancora più vicini ai cittadini

Ancora più vicini ai cittadini, dispensando utili consigli e garantendo servizi ancora più puntuali. In direzione ostinata e contraria, con un percorso virtuoso fatto di continui investimenti: la Cisl ci crede e, questa mattina, lunedì 11 marzo, ha inaugurato la sua nuova sede di Appiano Gentile, in viale Italia. Una cinquantina le persone presenti che, per primi, hanno potuto toccare con mano quanto il sindacato ha realizzato in una manciata di settimane. Nonostante il mondo sembra correre verso non soltanto la digitalizzazione, ma nella creazione di rapporti sempre più virtuali e poco umani, la Cisl è ancora convinta della necessità di guardarsi negli occhi e affrontare le problematiche vis a vis. La sede, infatti, garantirà la base da cui partire per sviluppare nuovi percorsi grazie, soprattutto, al supporto di una quindicina di volontari.

Taglio del nastro per la nuova sede Cisl

Dopo il taglio del nastro, la parola è passata a Osvaldo Domaneschi, segretario generale Fnp Cisl Lombardia. "Aprire una nuova sede significa dare un segnale importante - ha esordito - Se apriamo le porte alla cittadinanza abbiamo intenzione di esserci. Collaborare con le istituzioni locali ed essere un punto di riferimento per i nostri iscritti". Tra i presenti, anche il sindaco Fabrizio Rusconi, il parroco monsignor Erminio Villa, il segretario generale Fnp Cisl dei Laghi Renzo Zavattari, la direttrice Inas Cisl di Como Giovanna Tettamanti e il segretario generale Cisl dei Laghi Daniele Magon.

Ed è stato quest’ultimo a prendere la parola: "Siamo riusciti a inaugurare questa sede grazie all’insistenza delle persone che qui lavorano da tempo. Questa sede è più utile, più capace di dare servizi e di mettersi al servizio della comunità. Essere prossimi non è facile ed è necessario che un ufficio abbia la porta aperta, che la luce sia accesa. Che ci sia qualcuno pronto ad accogliere: io, quindi, ringrazio i pensionati. I pensionati hanno finanziato pesantemente questa possibilità".

Dare risposta concreta a un bisogno

L’obiettivo è rispondere a dei bisogni grazie anche a un’apertura, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì (9-12) e nei pomeriggi da lunedì a mercoledì (14.30-17-30). "In realtà, in futuro puntiamo ad aprire anche giovedì e venerdì pomeriggio - spiega Gloria Paolini, coordinatrice della Rls Fnp Cisl - La vecchia sede era molto piccola e di certo lo spazio non era ottimale. Riteniamo Appiano Gentile un Comune centrale, ricco di attività produttive e situato in un’area strategica: volevamo rimanere e crescere. Inoltre, abbiamo accelerato sui tempi del trasloco perché a breve inizierà la campagna fiscale. Devo ringraziare i collaboratori che hanno lavorato sodo". La sede è dotata di due postazioni dedicate all’accoglienza, un ufficio per il Caf (due durante la campagna fiscale), e un’area dedicata al patronato Inas. "Da rimarcare, infine, il filo diretto tra Appiano Gentile e Olgiate Comasco in caso di necessità o di pratiche complesse".