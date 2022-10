"Nuovi linguaggi di cura e speranza nel mondo della salute" è il convegno in programma per il 25 novembre a Como.

Cura e speranza

L'appuntamento in calendario venerdì 25 novembre, dalle 14 alle 18

nell'auditorium dell'istituto Gallio, in via Tolomeo Gallio 1, si propone come eccezionale occasione di approfondimento e riflessione. Proposta da Commissione Pastorale della Salute della Diocesi di Como, Ospedale Valduce (nella foto sotto), Associazione A.Ma.Te. Odv di Faloppio, vedrà anche la partecipazione del cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como.

Il programma del convegno

Alle 14 accoglienza e registrazione, alle 14.30 la parola alle realtà organizzatrici, con interventi di sua eminenza Oscar Cantoni, Mariella Enoc, procuratrice dell'ospedale Valduce, suor Emanuela Bianchini, madre generale dell'ospedale Valduce, Alessandro Martinelli, presidente di A.Ma.Te (nella foto sotto, a sinistra). Alle 15 la prima sessione: "La spiritualità nella cura. Dialoghi tra clinica, psicologia e pastorale" con don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, Carlo Alfredo Clerici, specialista in Psicologia Clinica dell'Istituto Tumori di Milano e docente in Psicologia Clinica e Dinamica all'Università degli Studi di Milano. Alle 16 Question Time.

La seconda sessione

Alle 16.30 via alla seconda sessione: "Le parole sono pietre. Comunicazione e cattive notizie nella pratica clinica" con Alberto Giannini, direttore della Struttura complessa Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell'ospedale dei Bambini, Asst Spedali Civili di Brescia. Poi, "Esserci con cura" con Luigina Mortari, professoressa ordinaria di Epistemologia della Ricerca Qualitativa alla Scuola di Medicina e Filosofia della Cura, Dipartimento di Scienze Umane, dell'Università degli Studi di Verona. Alle 17.30 Question Time. Moderatore delle sessioni sarà monsignor Angelo Riva.

Come iscriversi e partecipare

Ingresso senza quota di iscrizione, accreditato Ecm per tutte le professioni sanitarie. Per iscrizione di professionisti sanitari con Ecm, consultare il sito www.valduce.it, sezione formazione o inviare una mail a formazione@valduce.it. Sarà ammessa la partecipazione del pubblico fino all’esaurimento dei posti non riservati. È auspicata la partecipazione di volontari che operano con le realtà associative di appartenenza nel mondo della sanità. Anche per questa figura è possibile iscriversi. Contatto: A.Ma.Te, 327-1311958 e 327-8607090. Saranno disponibili posteggi gratuiti al Collegio Gallio, sino a saturazione, con entrata da via Barelli.