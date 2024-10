Nuovi parcheggi per risolvere i problemi nei pressi della scuola dell'infanzia

Sono 19 gli stalli di sosta tracciati in via Roncoroni nella scorsa giornata di lunedì 28 ottobre. Contestualmente, modificata la viabilità. Novità così spiegata dal sindaco Simone Moretti: "Grazie al lavoro e al confronto con la Polizia locale, gli uffici comunali, la scuola e l’Amministrazione comunale, dopo un lungo periodo di monitoraggio della situazione mattutina e come anticipato ad alcuni genitori un mesetto fa, la ditta che ha in appalto la segnaletica ha provveduto a realizzare 19 nuovi parcheggi in prossimità della scuola e dell'asilo nido al servizio di genitori, famiglie e per le comunità olgjatese".

Gli stalli di sosta fruibili e quelli ancora inagibili

Gli stalli attualmente fruibili, mentre persiste l'inagibilità dell'area di sosta nella parte alta del comparto di piazza Italia, a ridosso di via Roncoroni. "I nuovi posteggi si aggiungono ai 24 già presenti, agli ulteriori 19 lungo la strada che da via San Giorgio porta in casa anziani. In attesa di ulteriori 31 (29 +2 per persone diversamente abili) chiusi per la questione griglie del condominio di piazza Italia".

Monitoraggio e poi disco orario

Come precisa il primo cittadino, inizialmente la Polizia locale darà spazio a una fase di monitoraggio sull'utilizzo dei nuovi parcheggi. Poi gli stalli verranno organizzati a disco orario per favorire la rotazione della sosta.