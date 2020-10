Nuovo blackout: una parte di Grandate è ancora al buio

Nuovo blackout a Grandate.

Altra mattinata difficile

Ancora una parte del paese senza corrente. Pare non avere pace Grandate, che negli ultimi giorni ha dovuto subire un lunghissimo blackout, che ha lasciato senza corrente 171 famiglie del paese per un giorno intero. Questa mattina la problematica si è ripresentata: ancora una volta metà del paese è rimasto senza energia elettrica fin dalle prime ore del mattino e anche la linea telefonica non funziona. Pure le scuole medie sono al buio e si attende di capire quando la situazione verrà risolta definitivamente. Intanto si è venuti a sapere solo ora che nella notte tra venerdì e sabato anche Casnate con Bernate ha avuto qualche problema di corrente.

A monitorare la situazione, già questa mattina alle 6.30, il consigliere comunale Dario Lucca (nella foto).

Arriva un generatore per la scuola

Alle 10 un aggiornamento importante per il paese: è arrivato un generatore di corrente per la scuola media, che era rimasta al buio e senza poter usare i computer.

Rimane il problema, invece, per il resto del paese. Soprattutto per chi sta lavorando in smart working. Molto duro il commento di Lucca: “Se entro oggi il problema non verrà risolto andrò dai Carabinieri a sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio”.