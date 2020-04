Nuovo lutto a Casnate per Covid-19.

Non c’è pace per la comunità di Casnate con Bernate, neppure nel giorno di Pasqua. In paese infatti è stato registrato un nuovo decesso a causa dell’infezione da coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Fabio Bulgheroni.

“Oggi, non avrei voluto, ma sin dall’inizio ho deciso di essere onesto fino in fondo e purtroppo ancora una volta con grandissimo dispiacere comunico che una nostra concittadina affetta da Covid-19 è tornata alla casa del Padre. So, come era nel suo carattere, ha combattuto fino alla fine. A nome della Amministrazione che rappresento e mio personale esprimo profondo cordoglio alla famiglia. Forza ce la faremo”.

L’ultimo aggiornamento per il Comune di Casnate con Bernate era di 20 contagi registrati e di 5 decessi che ora purtroppo salgono a 6.