Emergenza Coronavirus: 50 casi in Alto Lago, nuovo decesso a Sala Comacina

Giorni duri per la Lombardia e per la Provincia di Como. Sempre troppo alti i contagi dell’epidemia da Coronavirus che sta investendo il mondo. Seppure il Comasco resti tra i territori lombardi meno colpiti, il dato reso noto da Regione Lombardia ieri (26 marzo 2020) segnava quota 762 positività, con un + 56 rispetto al giorno precedente, per un totale di quasi 35mila casi in Lombardia.

Emergenza Coronavirus, un nuovo decesso a Sala Comacina

Tra i Comuni più colpiti la piccola comunità di Sala Comacina dove i casi di positività si sono portati a 11 nei giorni scorsi. Ieri inoltre il sindaco Roberto Greppi ha dovuto dare un’altra brutta notizia: “Abbiamo purtroppo ricevuto la comunicazione che un altro nostro compaesano, ricoverato in ospedale per aver contratto il Covid-19, è deceduto”.

Aumentano i contagiati a Mariano Comense, Erba e Cantù

L’aggiornamento quotidiano del sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti fa notare nuovi casi di positività in città. I malati sono saliti a 32 (contro i 28 del giorno precedente) mentre fortunatamente non ci sono stati nuovi decessi che restano 40. 50 inoltre le persone in quarantena.

Situazione cambiata di poco anche a Erba. I contagiati sono saliti a 30 (contro i 29 del giorno precedente) mentre restano due i decessi in città. Sono inoltre 28 le persone in quarantena.

Il Comune di Cantù invece da conto di 33 cittadini infetti da Covid 19, 66 persone in sorveglianza attiva e 3 persone decedute a seguito dell’infezione.

La situazione in Alto Lago

Tra i Comuni più colpiti della zona Gravedona e Uniti. Il sindaco Fiorenzo Bongiasca ha annunciato infatti la positività di 17 persone di cui 3 hanno già perso la vita. Di queste 4 sono ricoverate in ospedale mentre 10 sono in isolamento domiciliare. 27 invece le persone in quarantena. Colpito duramente anche Dongo con 16 positività.

Negli altri Comuni del distretto dell’Alto Lago: 2 a Domaso, 3 a Garzeno, 2 a Gera Lario, 1 a Livo, 3 a Musso, 0 a Peglio, 3 a Pianello del Lario, 2 a Sorico, 1 a Vercana, nessuno a Stazzona e Trezzone.

Articolo in aggiornamento