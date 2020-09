Nuovo lutto per la città, Como piange Emilio Russo. Articolo Uno: “Vuoto incolmabile”. Cgil: “Figura storica”

Nuovo lutto per la città, Como piange Emilio Russo. Dopo tre giorni di ricerche purtroppo i soccorritori hanno ritrovato poco prima di mezzogiorno il corpo senza vita del professore e politico olgiatese. Dopo la tragica morte di don Roberto Malgesini, il capoluogo piange un’altra figura eccezionale.

Si susseguono i messaggi di cordoglio e il dolore per la perdita di una figura straordinaria dell’istruzione e politica comasca e lombarda.

“Emilio Russo, il nostro Emilio, non c’è più. Lo hanno trovato morto in un burrone pochi minuti fa, dopo che da tre giorni era scomparso da casa. Con lui se ne va un pezzo fondamentale della sinistra lombarda – lo ricorda Articolo Uno, di cui era coordinatore provinciale per Como – Un intellettuale, un amministratore esperto e competente, “rivoluzionario di professione” che ha dato la vita per le ragioni del lavoro e della democrazia. Nell’ultimo tratto della sua militanza è stato tra i fondatori di Articolo Uno in Lombardia e a Como: un dirigente che lascia un vuoto incolmabile. Ciao Emilio, non ti dimenticheremo mai”.