Nuovo maresciallo, Salvatore Basso al comando della Stazione di Appiano Gentile

Nuovo maresciallo per la Stazione dei Carabinieri di Appiano Gentile.

Prima uscita pubblica

E' Salvatore Basso il nuovo comandante della Stazione appianese. Nella giornata di ieri, lunedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, si è presentato ufficialmente presenziando alla cerimonia organizzata a Bulgarograsso. "Avevamo mandato l'invito alla Stazione dei Carabinieri - esordisce il sindaco Fabio Chindamo - ma non ci aspettavamo la presenza del nuovo comandante. Siamo rimasti felicemente sorpresi. Ha iniziato a conoscere il territorio grazie alla presenza di Alpini, Polizia locale, Protezione civile e Amministrazione comunale. E' rimasto con noi per tutta la cerimonia".

Cerimonia sentita e partecipata

Come da tradizione, la cerimonia del IV Novembre ha visto il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria. Alle 9, corteo dei bimbi della classe quinta dal plesso fino a piazza Risorgimento. Mezz’ora più tardi, omaggio ai Caduti e visita nella sede degli Alpini per la merenda. In quell'occasione, le Penne nere hanno sensibilizzato i più piccoli sull'importanza di questa ricorrenza.