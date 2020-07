Oggi Bulgarograsso dà l’ultimo saluto a Massimo Bilardello

L’ultimo saluto sul campo del Bulgaro. Proprio lì, dove Massimo Bilardello aveva trovato una seconda famiglia. Non poteva andare diversamente e non ci sarebbe stato luogo più idoneo del centro sportivo comunale per rendergli omaggio. Il dirigente dei Giovanissimi 2005 e Pulcini 2009 si è spento domenica 28 giugno a 49 anni.

Oggi l’ultimo saluto a Massimo Bilardello

Il funerale si svolgerà oggi, sabato 4 luglio, alle 19, su quel rettangolo verde che il dirigente dei Giovanissimi 2005 e dei Pulcini 2009 calcava tutte le settimane. Dal lunedì al giovedì per gli allenamenti e durante le partite del week-end. Con lui ci saranno anche la bandiera della società e quella della sua amata Juventus.

