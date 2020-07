Olgiate: artificieri al lavoro su un’auto in via Torino, è connessa all’assalto al bancomat VIDEO

Polizia Locale e Carabinieri in allerta a Olgiate Comasco: verifiche su un’auto sospetta in via Torino, è legata all’assalto al bancomat dell’altra notte.

Una vera e propria mobilitazione di forze dell’ordine in via Torino a Olgiate Comasco questa mattina, sabato 11 luglio 2020. Già da circa un’ora infatti Polizia Locale e Carabinieri hanno chiuso la strada della zona industriale perché le indagini delle forze dell’ordine hanno portato il rinvenimento di un’auto connessa all’esplosione del bancomat in via Vittorio Emanuele dell’altra notte, che risulta rubata proprio a Olgiate.

Il lavoro dei Carabinieri, guidati dal comandante della Compagnia di Como Francesco Donvito e dal vice della Stazione di Olgiate, procede speditamente per trovare chi, nella notte tra giovedì e venerdì, è riuscito a rubare 36mila euro dallo sportello automatico della filiale olgiatese del Credito Valtellinese.

Sono già arrivati sul posto anche gli artificieri per delle verifiche sulla Fiat Panda posteggiata a bordo strada e ritenuta sospetta dalle forze dell’ordine. A breve gli artificieri, con tutte le cautele visto l’esplosivo utilizzato per l’assalto, tenteranno di aprirla.

Al momento via Torino ha l’accesso bloccato da via Milano e anche internamente per chi arriva dalla frazione di Rongio. E’ stato previsto uno sbarramento all’altezza dell’edificio ex Vaporella. A breve verranno chiuse anche la Lomazzo-Bizzarone e la via Milano per permettere le operazioni degli artificieri in sicurezza.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Simone Moretti. “Mi complimento fin d’ora con i Carabinieri di Como e Olgiate per la loro operatività – ha commentato il primo cittadino – Grazie di essere sempre sul pezzo”.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30. Nell’auto è stato rinvenuto un esplosivo che è stato fatto brillare dagli artificieri. Riaperte al traffico le strade. QUI i dettagli e il video dell’esplosione.