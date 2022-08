Omicidio a Cadorago: oggi l'ultimo saluto a Valentina Di Mauro. Il sacerdote: "Sia fatta giustizia ma non per odio"

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 agosto 2022, si sono svolti i funerali di Valentina Di Mauro, 33 anni, assassinata dal compagno la scorsa settimana a Cadorago. Stra colma la chiesa San Carlo di Varese, dove era cresciuta, presenti in particolare tanti giovani.

Omicidio a Cadorago: oggi l'ultimo saluto a Valentina Di Mauro

Valentina Di Mauro, originaria della provincia di Varese, avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 21 novembre. La sua vita invece si è fermata all'alba di lunedì 25 luglio 2022. I vicini di casa l'hanno sentita litigare con il compagno, con cui conviveva da un paio di anni nella casa di lui a Cadorago, in via Leopardi, così hanno chiamato i Carabinieri. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare a causa delle coltellate che le sono state inferte.