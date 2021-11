Open day e lezioni di prova al Pessina appianese

Appiano Gentile

Informazioni e orientamento per scegliere la scuola.

Open day e lezioni di prova al Pessina di Appiano Gentile.

Giornate a porte aperte al Pessina

Al via gli incontri promossi dal plesso appianese della scuola secondaria. Il primo appuntamento sarà domani, venerdì 19 novembre. Si proseguirà anche sabato e venerdì 26 novembre con "Lab(s) Pessina" dalle 5 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18. Gli open day, invece, si terranno sabato 27 novembre e sabato 11 dicembre. Sarà possibile effettuare delle lezioni di prova a scelta tra materie del corso commerciale e dei corsi leFp e materie del corso sociale. I genitori potranno dialogare con la professoressa Giudici sia in presenza, sia on-line. Per informazioni è possibile mandare una email a orienta.entrata@istitutopessina.edu.it.