Operaio folgorato da una scarica elettrica, è vivo per miracolo

Folgorato da una scarica elettrica, operaio vivo per miracolo ad Appiano Gentile.

Folgorato da 15mila Volt

L'incidente sul lavoro, in un cantiere edile di via Varese, è accaduto intorno alle 13.52 di oggi, martedì 27 maggio. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri di Appiano Gentile ma, secondo una prima ricostruzione l'uomo sera in piedi su un muro di una casa in costruzione mentre stava armeggiando con il tubo di scarico di una betoniera. La gru di quest'ultima ha toccato i cavi della media tensione e l'uomo, facendo da massa, è rimasto folgorato.

Immediati i soccorsi

Sul posto, oltre alle Forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como, anche un'ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e un'automedica. L'uomo, 37 anni, residente a Bulgorello è stato trasportato in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna.