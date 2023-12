Ospedale di Erba: riattivato il servizio di pagamento con pos

E' tornato attivo all'ospedale di Erba il servizio di pagamento elettronico. La novità è stata resa nota nella giornata di ieri dal nosocomio erbese con una comunicazione ufficiale, dopo l'annuncio di temporanea disattivazione del servizio.

La misura di disattivazione dei pagamenti elettronici, resa nota lo scorso giovedì dall'ospedale, aveva suscitato alcune polemiche e critiche da parte degli utenti: la preoccupazione più grande era legata alla possibilità di non poter più usufruire della tracciabilità necessaria alla detrazione fiscale. In realtà tutte le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale sono detraibili anche se non viene utilizzato il pos. E' necessario il rilascio della fattura contenente i dati fiscali.

Fortunatamente il nosocomio della città, che a seguito della firma dell'accordo di cessione lo scorso 22 dicembre si chiama Ospedale di Erba srl, ha reso noto nelle scorse ore che è tornato possibile ora usufruire dei pagamenti elettronici.

"E' stato riattivato il servizio di pagamento di visite e prestazioni tramite POS. Ci scusiamo per il disagio creato e ringraziamo per la collaborazione". Queste le parole con cui è stata comunicata la riattivazione del servizio.