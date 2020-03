Ospedale in Fiera, Gallera presenta il primo modulo: “Pronto entro fine settimana” VIDEO

Prende forma l’ospedale in Fiera Milano pensato per diventare un hub contro il Coronavirus: tanti i posti letto di terapia intensiva che saranno disponibili per dare respiro alle strutture sanitarie regionali. A presentare il primo modulo questa mattina l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Ospedale in Fiera, Gallera presenta il primo modulo

“Poche settimane fa Regione Lombardia è stata travolta da uno tsunami, il Coronavirus. Nell’arco di 7 giorni avevamo già 1215 positivi, in 15 giorni erano 2500”. Esordisce così, in diretta streaming, l’assessore Gallera che alle spalle ha i primi posti letto di terapia intensiva pronti ad accogliere i pazienti in Fiera Milano.

“La Lombardia non si arrende. 15 giorni fa ci siamo detti che avevamo bisogno di qualcosa in più e la creatività lombarda ha detto creiamo un nuovo ospedale per dare una risposta strutturata – aggiungere Gallera – Un’idea, un po’ folle inizialmente. In soli 10 giorni questo è quello che siamo riusciti a creare”.

E indica i 7 posti letto del primo modulo di otto che “da qui a fine settimana, fatta la sanificazione e formato il personale, diventeranno luoghi in cui ci saranno persone a cui salveremo la vita” spiega l’assessore con voce emozionata. “Sono orgoglioso di chi materialmente ci ha dato una mano a costruire tutto questo” spiega.

L’intervento integrale nel video.