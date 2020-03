Otto decessi a Cesana Brianza. Il sindaco: “Sto soffrendo con tutti voi”

Ancora un decesso a Cesana Brianza. Dopo l’aggiornamento della serata di ieri del sindaco Eugenio Galli (7 deceduti e 14 positivi), un altro comunicato da parte del primo cittadino per annunciare la morte dell’ottavo concittadino.

Ottavo decesso, le parole del sindaco Eugenio Galli

“Dal documento ricevuto ieri sera dalla prefettura nessun positivo veniva aggiunto come numero a quella “straziante lista”, quasi da far sperare in qualcosa di positivo. Mentre questa mattina, dalla famiglia stessa mi è stato comunicato il decesso di un loro caro. Siamo a 8 (in totale) delle persone che portate via dalle loro famiglie ancora coscienti, sono tornati in una bara o in una cassettina cineraria. Come già fatto in precedenza, rinnovo a tutti le mie più sentite condoglianze unite a quelle di tutti i cesanesi. Vi sono vicino con il mio affetto in questo momento così doloroso e vi assicuro che sto soffrendo con tutti voi in quanto ora più che mai, siete parte della mia famiglia. Un abbraccio. Il vostro sindaco Eugenio”.