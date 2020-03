Pallacanestro Cantù: è ufficiale, serie A sospesa per l’emergenza Coronavirus

Pallacanestro Cantù non scenderà in campo questa sera, come tutta la serie A.

Campionato sospeso

La Federazione ha deciso di sospendere anche il campionato di serie A. Questo lo stringato comunicato che si può leggere sul sito della Pallacanestro Cantù.

In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio e conseguente provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province, la Lega Basket Serie A, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma domenica 8 marzo.

Questa sera la squadra di coach Pancotto avrebbe dovuto giocare in casa contro Cremona.