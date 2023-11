Palo distrutto a causa di un incidente, la denuncia di un residente: "Da otto mesi sono al buio"

«Nel marzo 2023 un’auto si era schiantata contro il lampione proprio di fronte a casa mia: da allora, quel pezzo di strada è al buio». Questa la lamentela di Luigi Zucchi, che abita in via San Bartolomeo. «La mia è proprio l’ultima casa del paese: poco dopo inizia la frazione di Buccinigo - spiega Zucchi - Ben otto mesi fa una macchina andò a finire contro il lampione posizionato fuori da casa mia. L’impianto era stato completamente divelto e rotto. Subito avevo fatto la segnalazione agli uffici comunali: il palo danneggiato era stato rimosso immediatamente anche perché era pericoloso, potenzialmente, con alcuni cavi scoperti. E fino allo scorso mese, non si è visto: in pratica quei pochi metri di fronte casa mia sono rimasti al buio per un totale di otto mesi. Il che non è proprio il massimo, soprattutto visti anche i continui furti, e anche solo l’accorciarsi delle ore di luce».

Il nuovo lampione, ora, 12c'è... ma non funziona

Circa un mese fa il nuovo impianto è stato posizionato.«Il lavoro di riposizionamento del lampione è già stato fatto, alcune settimane fa - aggiunge Zucchi - Ora però sono in attesa che venga posta l’illuminazione. In sostanza, l’ultima volta è stata posata la colata di cemento e posizionato il lampione, ora mi auguro che per Natale sia collegata la lampadina».

La necessità sarebbe già stata manifestata più volte in queste settimane. «La mia è una zona residenziale, graziosa, elegante, però essendo periferica forse è un pochino dimenticata - ancora Zucchi - Per esempio, in centro paese un problema analogo, in queste settimane, è stato sistemato in brevissimo tempo. Mi dispiace, però questa situazione è un grave disservizio nei confronti di un cittadino che comunque paga le tasse e purtroppo da ben otto mesi si ritrova la strada di casa propria al buio, con tutte le conseguenze e i disagi del caso. Mi auguro che il problema venga risolto quanto prima per porre fine a questi disagi».

Il primo cittadino Giuliana Castelnuovo ha replicato che la riparazione del guasto spetta ora a Enel, già sollecitata in più occasioni.

«Sono al corrente della situazione, ricordata dall’interessato in più occasioni anche tramite i social - così Castelnuovo - Noi non possiamo fare altro che sollecitare Enel, come abbiamo già fatto infinite volte: infatti, dopo l’incidente, il palo era stato tolto tempestivamente e reinstallato dalla società, che però non lo ha attaccato alla linea elettrica».